SEGURANÇA

Explosivista de facção paulista é morto pela polícia em Lauro de Freitas

Um assaltante a bancos morreu após uma troca de tiros com policiais em Lauro de Freitas nesta quarta-feira (25). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi identificado como Adaílton Oliveira de Brito, o "Binho" e seria integrante de uma facção paulista.

Com Adaílton foram apreendidos uma pistola, carregador, munições e artefatos explosivos. Ainda segundo a SSP, ele pretendia atacar bancos e carros-fortes na Bahia junto com comparsas de São Paulo, Minas Gerais e Piauí.

Adailton participou do ataque a um carro-forte, no dia 4 de dezembro de 2023, próximo à Barragem de Pedra do Cavalo, na BR-101, região do Recôncavo Baiano. O suspeito foi preso, mas foi colocado em liberdade provisória, após audiência de custódia.