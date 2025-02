MUCHOS HERMANOS

Invasão latina: número de argentinos na Bahia é maior que população de Feira

País vizinho foi o principal emissor de turistas para o estado em janeiro de 2025

Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 11:47

Turistas desembarcando no Terminal Marítimo de Salvador Crédito: Marina Silva / CORREIO

A Argentina foi o país que mais enviou turistas para a Bahia em janeiro deste ano. Ao todo, 870.318 viajantes do país vizinho pisaram em solo baiano no mês. O número é tão grande que supera a população de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, com 616.272 habitantes. >

O índice representa um crescimento de mais de 92% na comparação com o primeiro mês do ano de 2024, que havia sido 452.136 argentinos em Salvador e no interior. Os dados são da Embratur. >

Em segundo lugar no ranking de países que mais mandaram turistas ao Brasil, no período, está o Paraguai, com 108.118 visitantes, seguido do Chile (103.620) e Uruguai (62.848). Em quinto, os Estados Unidos registraram 51.919 chegadas. Além disso, os turistas de países europeus como Portugal, Alemanha, França, Reino Unido e Itália somam, juntos, 91.042 no período.>

A Bahia registrou, em janeiro deste ano, um aumento de 59,59% no número de turistas internacionais na comparação com o mesmo período de 2024. No total, foram 26.187 visitantes estrangeiros conhecendo os destinos da Boa Terra no período. No primeiro mês do ano passado foram registradas 16.408 chegadas. >

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a expectativa é que a Bahia, assim como todo o Brasil, tenha um aumento no número de turistas internacionais neste ano. >

“A Bahia é um dos destinos que mais destacam a história do nosso país. Lá, o visitante pode conhecer a origem da cultura do povo brasileiro. Como sempre digo, o Brasil é muito diverso. Estamos colocando o turismo internacional como prioridade para o desenvolvimento do país, viabilizando uma ampliação da conectividade aérea, que também é recorde”, afirma Freixo.>