Iphan vai multar dono de imóvel responsável por interdição na Ladeira da Montanha

Prédio está sob ameaça de desabamento

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2025 às 19:58

Ladeira da Montanha Crédito: Reprodução

Há cerca de 27 dias, a Ladeira da Montanha, no bairro do Comércio, em Salvador, foi interditada, no dia 3 de abril, a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Segundo o órgão, um imóvel tombado está sob ameaça de desabamento parcial e o proprietário será multado por não executar as obras de conservação necessárias. Ainda não foi estabelecido prazo para que o imóvel seja restaurado e a via possar ser liberada.>

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a construção está localizada na Rua Pinto Martins e possui cinco andares. O imóvel está desocupado e, durante vistorias, foi constatada a degradação do local. "Trecho do adorno superior do último pavimento apresentando fissuras com risco iminente de desabamento, podendo atingir transeuntes", descreveu a pasta.>

Como medida paliativa, enquanto o imóvel não passa pela devida restauração, a Codesal instalou tapumes metálicos no entorno do imóvel e também interditou o tráfego em metade da Rua Pinto Martins, na direção da Ladeira. O órgão notificou o Iphan e o proprietário.>

Diante da situação, o Iphan decidiu aplicar uma multa, ainda em curso, ao proprietário por não realizar obras de conservação do imóvel. Além disso, o órgão instaurou um processo para contratar serviços que confiram segurança e estabilidade ao prédio, mas não esclareceu qual o prazo para que o reparo seja feito e a via possa ser liberada.>

Veja na íntegra o posicionamento do Iphan: >

"O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) esclarece que, no momento, está em curso o procedimento de aplicação de multa, como previsto na Portaria nº 187/2010, tendo em vista os danos causados ao imóvel em razão da não execução das obras de conservação necessárias pelo proprietário. >

Em paralelo, por meio do Instituto, está em curso um processo de contratação emergencial dos serviços necessários à garantia da estabilidade do imóvel, intervenção necessária para resolução da questão".>

A reportagem não localizou o contato do proprietário do imóvel. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.>

Por conta da interdição, as linhas de ônibus que trafegam pela via tiveram seu itinerário modificado. As que passam pelo trecho em direção à Rua Carlos Gomes agora utilizam as avenidas da França, Lafayette Coutinho, Reitor Miguel Calmon, retornam no Viaduto dos Reis Católicos, acessam o viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro e seguem seu caminho habitual pela Rua Carlos Gomes.>

Confira as linhas afetadas:

0201 - Ribeira/Bonfim – Campo Grande>

0205 – Massaranduba – Forte de São Pedro>

0213 - Ribeira – Federação>

0302 - Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande>

0313 - Fazenda Grande do Retiro – Barra>

0313-03 - Fazenda Grande do Retiro – Campo Grande>

0321 - Marechal Rondon – Barra>

0321-02 - Marechal Rondon – Campo Grande>

0339 - Rodoviária Circular R 1>

0419 - Pau Miúdo – França/Cpo Grande>

0720 - Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa>

1125 - Doron/Narandiba – Barra R 1>

1130 - Cabula 6 – Ondina>

1137 - Pernambués – Barra>

1203 - Tancredo Neves – Campo Grande>

1230 - Sussuarana – Barra R1>

1303 - Castelo Branco – Terminal Campo Grande>

1306 - Colina Azul – França/Campo Grande>

1340 - Estação Pirajá – Barra 1>

1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa>

1505 - Pirajá (RV) – Barra>

1607 - Paripe – Barra>

1607-01 - Paripe – Campo Grande>

1633 - Mirantes de Periperi – Ondina>