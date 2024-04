NOVIDADE

Isa Silva e Tok&Stok lançam coleção inspirada nas raízes afro-brasileiras e indígenas

A coleção conta com 38 produtos, que vão de R$ 22,90 a R$ 479,90

A Tok&Stok lança neste sábado, em Salvador, uma nova coleção, em parceria com a designer Isa Silva. Batizada de Sete Ervas, a coleção tem inspiração nas raízes afro-brasileiras e indígenas e traz tecidos capulanas e desenhos botânicos, aplicados em materiais como algodão, cerâmica e madeira. A famosa frase cunhada pela própria Isa, “Acredite no seu Axé”, também está presente nas estampas, trazendo sua mensagem de positividade e confiança para os produtos.

“A inspiração veio da natureza das ervas da nossa brasilidade, as Sete Ervas compostas por arruda, guiné, espada-de-são-jorge, alecrim, manjericão, pimenteira e comigo-ninguém-pode, que, juntas, trazem proteção, felicidade e beleza. O maior objetivo é poder levar nossa mensagem para mais pessoas, como um mantra nos produtos da casa. A criação em conjunto entre a minha equipe, em especial com a colaboração da querida Neon Cunha, e a Tok&Stok foi um processo muito enriquecedor, cheio de carinho e cuidado. Agora, contar com alcance nacional da marca deixa tudo ainda mais mágico”, explica Isa Silva.