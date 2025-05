PREFEITURA

Itabuna começa a inscrever para processo seletivo com vagas na área de Educação

As inscrições vão ocorrer desta segunda (5) a quarta-feira (7), exclusivamente pela internet

Tharsila Prates

Publicado em 5 de maio de 2025 às 18:59

Prefeitura de Itabuna Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Itabuna abriu Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais por tempo determinado, sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições vão ocorrer desta segunda (5) a quarta-feira (7), exclusivamente pela internet.>

As vagas são destinadas à Secretaria Municipal da Educação no Programa Escola Tempo Integral.>

O Processo Seletivo oferece oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, contemplando as funções de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais), Articulador e Educador Social no Programa Escola Tempo Integral, Auxiliar de Gestor de Obras, Manipulador de Alimentos, Auxiliar de Copa, Zelador, Pedreiro, Encanador, Pintor, Condutor, Eletricista, Roçador e Carpinteiro, com jornadas de trabalho de 20, 40 e 44 horas semanais, de acordo com a função, e com salários entre R$ 1.550 e R$ 2.433,89.>

A seleção será realizada por meio de Avaliação Curricular de Títulos e Documentos, de cunho classificatório e eliminatório, a cargo da Comissão do Processo Seletivo.>

A entrega dos comprovantes de experiência será feita no ato de inscrição. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certidão do Tempo de Contribuição (CTC) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ou pelo regime próprio de previdência que ateste o tempo de serviço/contribuição na função pleiteada, Inscrição com Microempreendedor Individual (MEI) que comprove a função pleiteada (extrato de contribuições ou notas fiscais emitidas).>