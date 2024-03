ÁGUA

Itaigara e Santa Cruz ficam sem água após rompimento de tubulação

O rompimento de uma tubulação causou um alagamento na Rua 11 de Novembro, no bairro da Santa Cruz, nesta terça-feira (12). Por causa do alagamento, pedestres e veículos tiveram dificuldade de trafegar na via.

Por causa do problema, o fornecimento de água foi temporariamente interrompido no bairro Santa Cruz e em parte do Itaigara. O abastecimento deve ser restabelecido gradativamente, após a conclusão do serviço, prevista para o final da tarde.