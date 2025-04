HOTEL IBIS

Já imaginou ser sócio de um hotel? Conheça a nova tendência imobiliária

Hotel que funciona como fundo imobiliário será lançado em Camaçari

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2025 às 11:02

Novo hotel será lançado em Camaçari Crédito: Divulgação

Uma nova tendência imobiliária deve impulsionar o mercado hoteleiro de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Trata-se do Hotel Ibis Camaçari, que tem funcionamento semelhante a um fundo imobiliário: os investidores compram uma das acomodações e recebem parte do lucro total do hotel, independente de sua unidade ter sido ocupada ou não. O empreendimento terá 100 quartos e cada unidade será vendida por R$ 380 mil.>

Ao comprar uma acomodação, o investidor tem direito a 1% de todo lucro líquido gerado pelo empreendimento mensalmente. O valor inclui os rendimentos gerados por todas as hospedagens, restaurante, estacionamento e os demais serviços do hotel. Isso significa que o quarto comprado não precisa ter sido ocupado para que o investidor tenha lucro. >

A expectativa é que a taxa de ocupação do hotel operado com a marca Ibis, cuja propriedade pertence à rede francesa Accor, fique entre 85% e 95% todos os meses. Os hóspedes devem ser pessoas que chegam a Camaçari para turismo de negócios, destaca Rafael Freire, fundador da PPA Real Estate. >

“Quando a fábrica da BYD (Build Your Dreams) ficar pronta, ainda em 2025, o índice deverá ser maior. A cidade sede de Camaçari já detém um grande potencial de desenvolvimento econômico, tem o 5º maior PIB do Nordeste, superando capitais como Natal, Maceió e Aracaju, além de abrigar o 2º maior polo industrial do país e o maior do Nordeste”, explica Rafael Freire.>

O hotel começará a ser construído em um ano e será inaugurado em 36 meses, com previsão para o primeiro semestre de 2028. “O Ibis Hotel Camaçari já nasce como um marco na indústria hoteleira da região, trazendo para a cidade um hotel de padrão internacional”, afirma Felipe Haeckel, diretor executivo da Pedra do Reino Investimentos. >

A localização privilegiada do novo hotel é outro destaque. O Ibis Camaçari será construído na Avenida Jorge Amado, no bairro Ponto Certo, próximo ao Boulevard Shopping, ficando a apenas 25 minutos do Aeroporto de Salvador. >

O projeto imobiliário é viabilizado pela PPA Real Estate, em parceria com a Pedra do Reino Investimentos e o Grupo Accor Hotels, líder mundial no setor de hotelaria, ao qual pertence a bandeira Ibis. Na Bahia, as imobiliárias Ello Imóveis e Affonso Henriques Imobiliária irão coordenar a comercialização das unidades. >