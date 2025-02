É A BAHIA!

Jammil faz pré-Carnaval na Ponta de Humaitá com Daniela Mercury, Banda Mel e Parangolé

Veja como foi o show

Em celebração aos 40 anos do axé e aquecendo para o Carnaval, a banda Jammil realizou mais uma edição do tradicional Vamos Ver o Pôr do Sol, na Ponta de Humaitá, em Salvador. Neste domingo (9), a banda reuniu convidados especiais. Daniela Mercury, Banda Mel e Parangolé participaram da festa. >

A banda abriu o dia com 'No Seu Corre', aposta para o verão gravada em parceria com Filhos de Jorge. Os clássicos do Jammil vieram na sequência, com 'Milla', 'Ê Saudade' e 'Praieiro'. Os hits das diversas fases do axé music foram apresentados junto ao repertório do Jammil, em uma homenagem aos 40 anos do gênero baiano. >