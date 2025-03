ASSISTA

Jéssica Senra manda recado para ministro após deboche contra baianos: 'Respeite a Bahia'

Fala polêmica de João Otávio de Noronha, do STJ, foi duramente criticada

A jornalista Jéssica Senra não gostou da fala contra os baianos proferida pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em um vídeo publicado na quinta-feira (21), Jéssica pede respeito à Bahia e critica a postura de Noronha, classificando-a como "nada adequada".>

"Caro ministro João Otávio de Noronha, em primeiro lugar e sem rodeio nenhum, respeite a Bahia, senhor ministro. Respeite os baianos e as baianas dessa terra. A sua postura não foi nada adequada ao espaço onde o senhor se encontrava e nem ao cargo que o senhor ocupa", diz a jornalista. >

Jéssica Senra ainda defendeu que a fala do ministro, considerada xenofóbica, fere a Constituição Federal e o Códido de Conduta do Superior Tribunal de Justiça. "A postura do ministro, além de inadequada, é violenta e colabora para a perpetuação de discriminações", completa. >