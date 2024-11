PROGRAMAÇÃO

Jets de R$ 70 mil e lanchas de luxo de mais de R$ 10 milhões: tudo sobre o Salvador Boat Show

Evento começa nesta quarta (6), na Bahia Marina, e segue até domingo (10)

Começou nesta quarta-feira (6) o Salvador Boat Show, evento 100% sobre as águas que é a maior vitrine náutica do Nordeste. As famílias baianas podem curtir a programação, que conta com grandes nomes da náutica apresentando novidades para lazer e esportes da área, incluindo jets a partir de R$ 70 mil e lanchas de luxo que passam dos R$ 10 milhões. O evento segue até domingo (10), na Bahia Marina, sempre das 14h às 21h.