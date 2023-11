Jogador do Vitória faz apelo nas redes sociais para que devolvam celular da esposa

A comemoração do título do Vitória, realizada no Farol da Barra, neste domingo (19), não foi marcada apenas por alegrias. O jogador Yan Souto usou as redes sociais para fazer um apelo sobre a perda do celular de sua esposa.



Na publicação feita no Instagram, ele pede que o aparelho seja devolvido e diz que dará uma recompensa para quem encontrar o celular.