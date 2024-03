'INSHALLAH'

Joias avaliadas em R$ 100 mil são recuperadas em Feira de Santana

Peças tinham sido furtadas de um estabelecimento comercial no centro da cidade, no último dia 12

Cerca de R$ 100 mil em joias, furtadas no último dia 12, de um estabelecimento comercial no centro de Feira de Santana foram recuperados no último sábado (16) pelas Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).