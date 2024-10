SAIU DA GESTÃO

Jornalista baiano Yuri Silva é demitido do Ministério da Igualdade Racial

Demissão estaria relacionada à sua proximidade com o ex-ministro Silvio Almeida

O jornalista baiano Yuri Silva foi exonerado do cargo secretário do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade (Sinapir), vinculado ao Ministério da Igualdade Racial. A portaria com a exoneração foi publicada nessa segunda-feira (7), e é assinada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa.