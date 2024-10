RECONHECIMENTO

Jornalista do CORREIO entra na lista de +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024

Donaldson Gomes estreia na lista de jornalistas

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 10:03

Editor do CORREIO Donaldson Gomes Crédito: Marina Silva/CORREIO

O editor do Jornal CORREIO Donaldson Gomes está no top 50 do +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024. A lista foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo Jornalistas&Cia, e traz 51 jornalistas premiados, em decorrência de um empate entre profissionais.

Os jornalistas foram escolhidos por meio de votação online, dividida em dois turnos. No primeiro turno, participaram mais de 300 jornalistas e de 400 veículos indicados pelos leitores do Jornalistas&Cia. Para o segundo turno foram classificados 102 jornalistas e 76 veículos de comunicação.

Esta é a nona edição do prêmio, que é dividido nas categorias Agência de Notícias, Áudio, Canal de Vídeo, Jornal, Programa de TV, Revista e Site/Portal.

"Estar nesta relação é algo especial por alguns motivos. O primeiro deles é justamente pelo formato deste prêmio, que é baseado no reconhecimento dos colegas e da audiência em relação ao nosso trabalho. Para chegar a esta etapa foi necessário que muita gente tenha lembrado do nome e isto me deixa muito feliz", afirma o editor do CORREIO.

Donaldson é estreante na lista, ao lado de outros 13 jornalistas: Alex Ribeiro (Valor Econômico), Allan Ravagnani (IstoÉ Dinheiro), Amanda Sampaio (Revista Oeste), Beatriz Cavalcante (O Povo), Circe Bonatelli (Agência Estado), Danilo Moliterno (CNN Brasil), Denyse Godoy (UOL), Edna Simão (Valor Econômico), Eduardo Moreira (ICL), Fábio Graner (JOTA), Karla Spotorno (Agência Estado), Luciano Pádua (Exame) e Rosana Hessel (Correio Braziliense).

"Me colocar ao lado de nomes que acostumei apenas a ler ou ver pela TV é algo muito legal. Por tudo isso, só me resta agradecer a todos por este reconhecimento", finaliza.

A editora chefe do CORREIO, Linda Bezerra, destaca que a premiação é também o reflexo da atuação do jornal. "O reconhecimento ao trabalho de Donaldson Gomes ressalta que o CORREIO tem conteúdo diverso, que vai da grande economia a outros problemas que atingem a comunidade. O jornal é plural, trata das notícias mais relevantes para o fomento da economia da Bahia, mas também revela histórias de pessoas que estão na invisibilidade. É o reconhecimento que a gente tem um trabalho amplo, mas também específico, cuidadoso, em cima de quem não tem onde falar", afirma.

Outros nomes também integram a lista: Aluisio Alves (Inteligência Financeira), Ana Estela de Sousa Pinto (Folha de S.Paulo), Cida Damasco (Nova Brasil), Daniel Rittner (CNN Brasil), Geraldo Samor (Brazil Journal), Helecine Laguardia (O Tempo/Super Rádio Notícia), Ivo Ribeiro (Estadão), Julia Wiltgen (Seu Dinheiro), Luís Artur Nogueira (Revista Oeste), Carlos Alberto Sardenberg, Adriana Mattos (Valor Econômico), Alexa Salomão (Folha de S.Paulo) e Miriam Leitão (Grupo Globo), Adriana Fernandes (Folha de S.Paulo), Flavia Oliveira (GloboNews), José Paulo Kupfer (UOL/Poder 360), Luís Nassif (Jornal GGN) e a campeã de 2023 Thais Herédia (CNN Brasil).