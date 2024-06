OPORTUNIDADE

Jovem aprendiz: Ambev abre novas vagas para cinco cidades baianas; veja quais

As oportunidades também estão para cidades no Amazonas, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. A empresa tem a meta de, até 2032, incluir produtivamente 5 milhões de pessoas por todo o país.

As etapas de seleção ocorrerão de forma híbrida, e as vagas são para trabalho presencial. Pessoas com deficiência também podem participar. A companhia busca talentos que tenham sede de aprender e de trabalhar com marcas inspiradoras.