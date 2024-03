PLATAFORMA

Jovem dá entrada no HGE após ser baleado no pescoço

O crime aconteceu na noite de domingo (10), no Largo do Bariri

Um jovem de 21 anos deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) após ser baleado no pescoço. O crime aconteceu na noite de domingo (10). A vítima foi identificada como William Santana Santos.