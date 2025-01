ORGULHO

Jovem da Fazenda Grande do Retiro é aprovada em medicina em quatro universidades públicas

Liz Paula Souza, de 20 anos, participou de programa preparatório oferecido pela Prefeitura de Salvador para jovens carentes

Monique Lobo

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 17:33

Liz Paula Souza Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Nascida e criada na Fazenda Grande do Retiro, a jovem Liz Paula Souza, 20 anos, foi aprovada no curso de Medicina em três das melhores universidades federais do país e uma estadual na Bahia. A estudante alcançou média 808 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). >

A nota assegurou, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, vagas para o curso mais disputado do país nas universidades federais da Bahia (Ufba), de Minas Gerais (UFMG) e Fluminense (UFF), além da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). >

Liz participou por dois anos das aulas do Curso Ingressar, programa preparatório oferecido pela Prefeitura de Salvador a jovens carentes que desejam chegar ao ensino superior. "Foi através das aulas do curso que pude estudar com eficiência. Sou verdadeiramente grata”, revelou. Além dela, outros 1 mil jovens passaram pelo programa em 2024. >

A futura médica relembrou os desafios enfrentados. “Tenho até um relato do meu professor dizendo que lembra de mim comprando almoço no restaurante popular a R$ 1. Nunca desisti. Essa trajetória difícil tem sido um grande testemunho de superação. Desde pequena, eu sempre disse que queria ser médica. Minha mãe lembra que, quando eu via médicos na televisão, apontava e dizia: 'Vou ser doutora'”. >

Ao ouvir o depoimento da filha, a auxiliar de cozinha, Edileuza Soares, 60 anos, enxugou as lágrimas. “É verdade. Desde pequenina, ela falava que seria médica. E agora estamos nós aqui no início desse sonho, que só está virando realidade por causa do curso que ela fez nos últimos anos. Ainda estou sem acreditar”, contou Edileusa, lembrando que teve uma queda de pressão e chegou a passar mal ao receber a notícia, na última segunda-feira. >

Com possibilidade de optar entre as quatro universidades, a jovem revelou que não tem dúvidas sobre a escolha pela Ufba, instituição onde ocupou o 9º lugar na disputa com outros 7.627 inscritos. “Claro que vou ficar na federal da minha Bahia”, disparou. Além da posição na aprovação na Ufba, a estudante conquistou o 4º lugar na UFF, 7º na UFMG e 9º na Uesb. >