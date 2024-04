POLÍCIA INVESTIGA

Jovem de 17 anos é morta a tiros em Madre de Deus

Crime aconteceu no Centro da cidade

Uma jovem de 17 anos foi morta a tiros na Rua Barbeirinho, no Centro de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite de quarta-feira (24). A vítima foi identificada como Yasmin Tavares de Almeida.

A Polícia Militar confirmou que foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a jovem caída ao solo, sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

A 17ª Delegacia Territorial (DT) de Madre de Deus investiga o caso. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências investigativas serão realizadas para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.