VETERANA MORTA?

Fernanda Montenegro aciona Justiça após ser dada como morta pelo INSS

Ela não faz mais novelas como antes, mas continua viva aos 94 anos. Fernanda Montenegro foi dada como morte pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Inss) em 2019 e até hoje trava uma batalha na Justiça para provar que não morreu.

Eles decretaram que a artista não estaria mais entre nós, deixando de pagar os benefícios que a atriz tem direito. A informação, compartilhada pelo jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ainda detalha que Fernanda deveria ter recebido corretamente a aposentadoria ainda em 2022, deixada pelo marido, Fernando Torres.

A suspensão dos pagamentos de Fernanda pelos trabalhos feitos em 2019 ocorreu sem aviso prévio ou justificativa. Em 2020, com o fechamento das agências bancárias durante a pandemia, a beneficiária não recebeu nenhum valor. Além disso, Fernanda ainda descobriu que seu benefício estava sendo sacado por outra pessoa, pois seus dados para acesso ao sistema virtual do Inss tinham sido alterados. Ao tentar regularizar com o e-mail, ela entendeu que se tratava de uma fraude.