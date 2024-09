VIOLÊNCIA

Jovem de 20 anos é seguido e morto a tiros dentro de mercadinho em Salvador

Crime aconteceu na noite do sábado

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite do sábado (31), dentro de um mercadinho no bairro de Pau da Lima. A vítima foi identificada como Ariel Sharon Aureliano Silva Cardoso.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro. De acordo com as primeiras informações, Ariel estava sendo seguido e entrou no estabelecimento para tentar fugir, mas acabou sendo morto a tiros.