TRAVESSIA

Jovem de 20 anos morre afogado em Porto Seguro

João Kleber de Oliveira Santos desapareceu no sábado (28) e seu corpo foi encontrado no domingo (29)

Monique Lobo

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 12:18

Jovem de 20 anos morre afogado em Porto Seguro Crédito: Reprodução

O corpo de um jovem de 20 anos, que morreu afogado em Porto Seguro, no sul do estado, foi encontrado no domingo (29).

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), João Kleber de Oliveira Santos desapareceu no sábado (28), após se afogar durante uma travessia de um rio na região da Ilha do Pau do Macaco.

Informações iniciais apontaram que João Kleber estava pescando com um amigo, neto do dono do sítio onde ele estava hospedado, quando o barco encheu de água, fazendo com que eles precisassem parar na margem. O outro jovem teria deixado a vítima no local e quando voltou não o encontrou mais. A Polícia Civil não confirmou essa informação.