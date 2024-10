ACIDENTE

Adolescente de 16 anos morre afogado na Lagoa do Abaeté

Corpo foi retirado do local na tarde de segunda-feira (21)

Um adolescente de 16 anos morreu afogado na Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador, na segunda-feira (21). O corpo da vítima foi retirado no final da tarde.