FEMINICÍDIO

Jovem de 21 anos é morta a tiros na Bahia; companheiro é suspeito

Crime aconteceu depois de festa

O crime aconteceu no bairro Prisco Viana. Carlos Eduardo Santos Oliveira é procurado pela polícia. Segundo apuração inicial da polícia, ele teria discutido por ciúmes e controle com Viviane depois de uma festa. Depois disso, ele a agrediu e atirou nela. Carlos Eduardo fugiu depois do crime. >