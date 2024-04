VIOLÊNCIA

Jovem de 22 anos é morto a tiros em Pernambués

O corpo de Guilherme dos Santos Nascimento foi encontrado sem vida e com perfurações provocadas por arma de fogo

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (11) na Rua 2 de Julho, em Pernambués. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Guilherme dos Santos Nascimento foi encontrado sem vida e com perfurações provocadas por arma de fogo.

De acordo com a PM, policiais militares da 1ª Companhia Independente receberam a informação de que um homem havia sido baleado na Travessa Dois de Julho, em Pernambués. No local, os agentes constataram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remover o corpo e realizar a perícia.

As circunstâncias, autoria e motivação da morte estão sendo apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.