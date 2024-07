RUA SATURNO

Jovem é morto a tiros em rua de Pernambués

Um homem identificado como João Paulo Rodrigues Nobre, 22 anos, foi morto a tiros no bairro de Pernambués, na noite de terça-feira (9). O crime aconteceu na Rua Saturno. Policiais militares da 1ª Companhia Independente foram acionados para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local, os agentes constataram o fato e chegaram a socorrer a vítima para o Hospital Roberto Santos, mas eles não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Serviço de Investigação de Local de Crime foi acionado e realizou as primeiras diligências. A autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, a fim de acionar o Departamento de Polícia Técnica.