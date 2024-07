VIOLÊNCIA

Jovem é morto a tiros na Palestina

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 31ª Companhia Independente da PM foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato, isolando o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As guias de remoção e de perícia foram expedidas.