CANDEIAS

Jovem é morto a tiros na Região Metropolitana de Salvador

Suspeito já foi identificado

Um jovem foi morto a tiros no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime foi registrado na manhã desta quinta-feira (14).

Bruno da França Neves Souza foi atingido por disparos de arma de fogo, na Rua Vanderlei de Araújo Pinho, bairro Sarandy. "O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizou as primeiras diligências de apuração do caso, que já tem indicativo de autoria. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, por meio das guias de perícia e de remoção. Diligências e oitivas seguem para esclarecer a motivação do crime", informou a Polícia Civil em nota.