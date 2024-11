VALENÇA

Idosa é vítima de latrocínio e esposo fica ferido em ação criminosa na Bahia

Suspeito morreu em confronto com a PM

Uma idosa, de 81 anos, foi encontrada morta em sua própria casa, após ser vítima de latrocínio. O caso aconteceu nesta quinta-feira (14), no município de Valença, no baixo sul do estado. O marido da vítima também ficou ferido na ação criminosa. Suspeito foi localizado e morto durante confronto com a Polícia Militar (PM).

A mulher foi identificada como Rosa Gomes Aguiar Paiva. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado dentro de sua residência, na Rua Conselheiro Ferraz, com sinais de espancamento. O companheiro de Rosa também estava na casa, com sinais de agressão, e foi socorrido para o Hospital da Santa Casa de Valença, onde permanece internado.

Policiais militares da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, no início da manhã e encontraram as vítimas no local do crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.