SALVADOR

Universitários protestam contra insegurança nos campi da Ufba

Alunos pediram reforço no patrulhamento policial nas regiões afetadas por assaltos e ocorrências com tiros

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 17:11

Manifestação de estudantes da Ufba Crédito: Reprodução

Após episódios de violência registrados nas redondezas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) de Salvador, estudantes foram às ruas para protestar em solicitação a melhores condições de segurança. Cerca de 50 estudantes participaram do ato, na manhã desta quinta-feira (14), no Vale do Canela.



A manifestação aconteceu por volta das 11h. Os estudantes reivindicaram a intensificação do patrulhamento ordinário e extraordinário em trechos como o Vale do Canela, o ponto de ônibus creche (Rua Padre Feijó), Federação, São Lázaro e Ondina. Os universitários pediram ainda que além da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a 11ª, 12ª e 18ª atuem nas regiões mais afetadas, com reforço de ronda sobre duas rodas e reforço de viaturas de quatro rodas, nos horários do início da manhã, tarde e noite nos pontos citados.

"A índice de assaltos que vem acontecendo diariamente é assustador, recentemente uma aluna foi baleada na porta da faculdade de arquitetura, no mesmo dia outros alunos foram assaltados na frente da creche da UFBA. Diversos boletins de ocorrência são feitos, mas nenhuma medida é tomada. Nos grupos da faculdade é frequente a informação de um novo assalto", lamentaram as estudantes de pedagogia Amanda Esteves, de 22 anos, e Letícia Santos, de 32.

Na tarde desta quarta-feira (13), representantes do Diretório Central de Estudantes (DCE) se reuniram com autoridades policiais e da Ufba, momento em que foi discutida a necessidade de intensificação do patrulhamento nos entornos da universidade e apresentado dados, vídeos e o apelo da comunidade acadêmica.

Violência em alta

Na última segunda-feira (11), uma aluna de arquitetura e urbanismo, foi atingida por um tiro de raspão, enquanto aguardava no ponto de ônibus em frente a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae), na Federação. No momento da ocorrência, havia cerca de seis pessoas no ponto. A jovem atingida estava com outros dois colegas, após o horário de aulas da manhã. Um outro estudante que presenciou o ocorrido, contou que eles aguardavam um ônibus quando foram pegos de surpresa ao ouvir um barulho descrito como um 'pneu furando'. Logo depois a jovem sentiu o ferimento. A jaqueta jeans que ela usava no momento, chegou a ficar rasgada pelo impacto do tiro de raspão.

Já na terça-feira (12), outra jovem foi vítima de um assalto no ponto de ônibus próximo à Creche da instituição, no bairro do Canela. Havia cerca de 20 pessoas no local por volta das 9h, aguardando o transporte.