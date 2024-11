SALVADOR

Jovem é assaltada em ponto de ônibus próximo a Creche da Ufba

Vítima teve um celular subtraído na ação

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 16:29

Ponto de ônibus próximo à Creche da Ufba Crédito: Google Street View

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vivenciaram mais um episódio de violência nas imediações dos campi. Na manhã desta terça-feira (12), uma jovem foi vítima de um assalto no ponto de ônibus próximo à Creche da instituição, no bairro do Canela.

A cena foi presenciada por uma estudante de jornalismo. Damilla Carmo, de 23 anos, conta que estava no ponto, localizado na Rua Padre Feijó, quando o assalto aconteceu. Havia cerca de 20 pessoas no local por volta das 9h, aguardando o transporte.

“Como de costume o ponto estava bem cheio, principalmente com estudantes da Ufba. O buzufba estava descendo, aí ficamos todos em pé e nesse momento tinha uma menina no meio com um celular na mão”, conta. O assaltante passou pelo local carregando dois objetos: um guarda-chuva, embaixo do braço, e uma faca.

“Ele falou ‘Passa aqui’, puxou o celular da mão dela, ela ainda gritou não e tentou resistir, mas ele pegou", diz. As pessoas que aguardavam no ponto saíram correndo em diferentes direções. “Eu corri em direção ao meu prédio, subi a Graça, e teve outras pessoas que foram para o lado oposto, sentido creche”.

Após o episódio, a jovem conta que não se sentiu segura para retornar ao ponto de ônibus e decidiu pedir um transporte por aplicativo para chegar na aula.

Nas redes sociais, os estudantes compartilharam informações minutos após o ocorrido. "O cara estava com uma faca e uma sobrinha na mão. Saiu correndo. Eu estava chegando no ponto bem na hora. Ainda cheguei a ver ele correr e descer as escadas [do lado oposto às escadas da creche", contou uma jovem. "E o rapaz ainda tentou correr atrás dele, mas não deu. Acredito que só tenha levado o celular dela", completou.

O caso não foi registrado pelas polícias Civil e Militar. Em comunicado à imprensa, após uma estudante ser ferida com um tiro de raspão no braço, no entorno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Fau), nesta segunda-feira (11), a Ufba disse estar em contato com as autoridades de segurança pública para oferecer mais condições para os trabalhadores e estudantes.