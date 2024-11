ITANHÉM

Mulher é presa suspeita de matar atual namorada do ex na Bahia

Vítima tinha apenas 17 anos

Uma mulher, de 33 anos, foi presa, suspeita de matar uma adolescente no município de Itanhém, no extremo sul da Bahia. Ela foi encaminha para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.

A jovem Ana Clara dos Santos Rodrigues, de 17 anos, foi morta a tiros na última segunda-feira (11). "De acordo com a ocorrência, a vítima foi baleada pela ex-companheira do homem com quem ela estava. Ana Clara foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos", disse a nota da Polícia Civil.