Morre homem baleado em assalto na Sete Portas; vítima estava a caminho do trabalho

Leandro Santos do Carmo, de 36 anos, foi baleado na manhã desta quinta-feira (14)

O vigilante Leandro Santos do Carmo, 36, baleado durante um assalto no Largo das Sete Portas, em Salvador, não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A vítima pilotava uma moto e estava a caminho do trabalho quando foi abordada por dois assaltantes. Leandro, que foi atingido no tórax, chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.