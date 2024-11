SALVADOR

Carro colide com barreira de proteção do Shopping Barra

Caso foi registrado na tarde desta quinta (14)

Um carro se envolveu em um acidente no bairro da Barra, em Salvador. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (14), no Shopping Barra. Não há registro de feridos.

De acordo com o setor de comunicação do empreendimento informou que o veículo de passeio colidiu com a barreira de proteção da via, na subida para o Estacionamento (G1/G2).