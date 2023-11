Ju Moraes desabafa em suas redes sociais sobre desrespeito durante show em Brasília

Ju Moraes relata desrespeito com ela e sua equipe durante show. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Ju Moraes desabafou em suas redes sociais no domingo (26) por ter sido desrespeitada junto a sua equipe durante show realizado para uma empresa em Brasília. Nas redes sociais, a artista explica toda a situação do desrespeito com sua equipe e como ela foi parcialmente motivada por ciúmes de uma mulher grávida porque o marido estaria olhando para Moraes.

A cantora ainda estava em Brasília quando gravou o vídeo relatando sobre o show. O contrato foi realizado por uma agência contratada por outra agência diretamente conectada com o evento.

A artista e sua equipe saíram de Salvador às seis da manhã e pousaram em Brasília às oito. Ao chegar na passagem de som, tudo estava montado e dentro do que foi combinado.

“Foi de um desrespeito absurdo completo desde a hora que a gente pisou no evento. Dentro do programado, nós começamos a passagem de som, passamos algumas músicas, e aí durante a passagem de som, uma das produtoras do evento me chamou. ‘Oi, Ju, tudo bem? Adoro o seu trabalho, sei que você é uma mulher empoderada, lésbica, um ser político. Mas hoje aqui nós não podemos falar sobre isso, é contra a política do banco falar sobre política’. Aí já tomei aquele primeiro baque e o produtor que estava do meu lado, inclusive que é um homem gay, ficou chocado. O meu show não começa falando, ‘oi, eu sou o Ju Moraes, uma mulher lésbica’”, afirma a cantora.

A artista relata no vídeo que não necessariamente traz seus posicionamentos pessoais e sexuais para o palco durante eventos, mas seu público pode trazer pelo repertório autoral de Ju Moraes. Com o show marcado para às cinco da tarde, a equipe e a cantora se surpreenderam ao receber a ligação da produção do evento afirmando que eles precisariam subir no palco às três e meia da tarde, mas a realidade é que queriam começar às uma e meia.

Ao retornar ao local do evento às três horas, Ju Moraes e sua equipe precisaram realizar os procedimentos pré-show às pressas porque só foram dados trinta minutos para que eles ficassem prontos. Durante o vídeo, a cantora relatou que não iria repetir eventos com o contratante por ter sido tratada de maneira desrespeitosa diversas vezes, inclusive ao quebrarem o protocolo de preparação para entrar no palco.

Ju Moraes, que já esteve na capital do Brasil para outros eventos coorporativos, mescla seu repertório com músicas populares durante eventos comerciais. “Eu sou boa de fazer repertório, isso ninguém pode tirar de mim”, relatou a cantora.

A primeira música foi “Milagres do Povo” de Caetano Veloso e a segunda “Deusa do Amor”, composta por Valter Farias. Enquanto a segunda música era performada, a suposta presidente do banco foi até a equipe de produção da cantora para solicitar rudemente outra música, pois alegava que ninguém ali conhecia a música.

O show continuou tranquilamente até que Ju Moraes cantou “Muito Obrigado Axé” de Ivete Sangalo. Novamente a suposta presidente foi até a produção da cantora dizer que Moraes precisava cantar outra música, pois ninguém conhecia a canção.

“ Várias coisas foram acontecendo, simplesmente foi uma coisa pior do que a outra. Uma grande falta de educação, ela passava na frente do palco e falava apontando para os músicos ou apontando para a gente”, relatou a artista.

Ao final do show, o baixista de Ju Moraes relatou a ela que aquilo não estaria acontecendo por conta do repertório selecionado pela banda.

“Eu só via a confusão acontecendo do meu lado direito aqui, com a minha produção que estavam sendo agredidos. E eu só entendi o porquê depois, o meu baixista viu o que aconteceu na hora que eu subi no palco. Era uma crise de ciúme. Era uma mulher, ela estava grávida, e estava com o marido dela na festa, ela não gostou quando o marido me olhou, a forma como ele me olhou. Ela o virou de costas para o palco, segundo o meu músico que viu todo o lance. Ele falou ‘Ju, não foi nada, não foi seu repertório, ela não estava chateada com isso, porque o público estava gostando’. E eu percebia. A gente sabe quando o povo tá afim de curtir”, contou Ju Moraes.

Após o ocorrido a cantora ainda brinca que deveria ter anunciado ao público que devido a sua sexualidade não iria “atacar seu marido” e que as pessoas estão perdendo a noção do absurdo. Ela não cita nomes durante o desabafo nas redes sociais e insistiu no pedido por respeito, tanto para si mesma quanto para sua equipe.