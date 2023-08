Julgamento de taxista acusado de agredir cantora no Rio Vermelho é adiado

O júri foi adiado nesta quarta porque a cantora não chegou a tempo para ser ouvida. "Eu estava em viagem a trabalho, vindo de Cuba para o Brasil após um convite da Embaixada Brasileira para apresentar no Festival Timbalaye. Estava retornando pra Salvador, mas o voo saindo do Panamá atrasou em 3 horas e perdemos a conexão para Salvador", disse Aiace.

Relembre o caso

“Eu segui andando com as meninas quando ele deu uma ré super brusca tentando atropelar a mim e as meninas. Um rapaz que passava na hora me puxou e evitou que algo mais grave acontecesse”, escreveu.

Após conseguir escapar do atropelo, Aiace foi agredida com socos. “Não satisfeito, o taxista saiu do carro, veio na minha direção e me deu três socos no rosto, atingindo meu olho direito, minha boca e o ombro/pescoço. Como resultado, ganhei uma lesão na córnea e alguns hematomas pelo corpo”, relatou.