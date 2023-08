Julho termina com chuva 46% abaixo da média em Salvador

Em julho deste ano, Salvador registrou 104,9 milímetros (mm) de chuva na estação meteorológica convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no bairro de Ondina. O volume é 46% menor que a média climatológica de 1991–2020 (média histórica), que é 194,1 mm, e ficou 83,3 mm abaixo do total verificado em julho do ano passado (188,2 mm).



Ao todo, a capital baiana teve 22 dias com chuva no mês, seis a menos do que no mesmo período em 2022. Além disso, o maior volume em 24 horas foi 22,3 mm, registrado no dia 28.