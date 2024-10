ESQUEMA CAIU

Justiça da Bahia decreta prisão preventiva de rifeiro que movimentou R$ 27 milhões

Outro suspeito de envolvimento, Nanan Premiações foi liberado sob o uso de tornozeleira eletrônica

O Tribunal de Justiça da Bahia decretou nesta terça-feira (29) a prisão preventiva do influenciador Ramhon Dias de Jesus, suspeito de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O rifeiro, que possui mais de 439 mil seguidores, teria movimentado mais de R$ 27 milhões e estava em prisão temporária desde o dia 5 de setembro.

De acordo com a decisão da Vara de Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, Ramhon realizava a "maior parte das transações bancárias e depósitos em dinheiro não identificados, em praças distintas e fragmentadas, associados a diversos investigados". Segundo o documento, foram encontrados indícios de ligação do rifeiro com o crime organizado, o que motivou a prisão preventiva.