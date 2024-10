TERRA INDÍGENA COMEXATIBÁ

Justiça determina devolução de terra indígena ocupada na Bahia aos pataxós

A Justiça Federal determinou a reintegração da posse da Terra Indígena Comexatibá aos povos indígenas pataxós em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Na área, estão as aldeias Kaí, Tibá, Dois Irmãos, Tawã, Pequi, Gurita e Monte Dourado.

Nos últimos anos, a área estava dominada por grupos organizados pelo líder Casagrande, até que, em 2022, a Defensoria Pública da União (DPU) solicitou a cessação do esbulho. Esbulho é o termo usado para situações em que alguém tem a posse de seus bens ou propriedades ilegalmente retiradas, o que seria o caso dos povos indígenas da região.

Ao final do prazo, foi solicitado o cumprimento do mandado de reintegração, na última quarta-feira (2). Os acusados não se pronunciaram, mas a sentença determinou que os argumentos da Defensoria são embasados em provas.

“Os documentos apontam que os réus não possuem qualquer vínculo com a comunidade indígena pataxó, não são reconhecidos ou pertencem a qualquer aldeia de ocupação histórica na área”, diz o documento.

A área que deve ser devolvida está na Unidade de Conservação (UC) do Parque Nacional do Descobrimento. Essa região possui um termo de compromisso com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que não permite a criação de novas aldeias, já que o local é historicamente pertencente aos pataxós.