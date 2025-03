CHEFONA

Justiça determina transferência de traficante 'Dona Maria' para Bahia

Jasiane Teixeira foi presa em janeiro deste ano, em São Paulo

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou à Justiça a prisão preventiva da traficante de drogas conhecida como ‘Dona Maria’. A prisão foi decretada nesta quarta-feira (26). A decisão judicial determina que ela seja transferida para a Bahia. Segundo as investigações do MP, Jasiane Silva Teixeira é uma das principais líderes do tráfico de drogas no estado. >