SEGURANÇA PÚBLICA

Justiça determina volta de atividades em fórum de Sussuarana Nova após suspensão por conta de tiroteios

Trabalho presencial no Fórum Teixeira de Freitas foi suspenso após tiroteios recorrentes

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 07:10

Muro do fórum foi pichado por criminosos Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Justiça, por meio da Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia, determinou o retorno das atividades presenciais do Fórum Teixeira de Freitas, em Sussuarana Nova, na manhã desta terça-feira (4). O local teve as atividades suspensas após registro de tiroteios em um bairro vizinho nos dias 22, 23 e 30 de janeiro. Após os casos de violência, um dos muros do fórum foi alvo de uma pichação da frase "Muita bala no Estado", o que assustou quem trabalha no local. >

Na decisão divulgada, a Diretoria do Foro afirmou que considerou, entre outras medidas, o reforço do policiamento e demais providências noticiadas em ofício expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA). Na nota divulgada pela Diretoria, se ressaltou o fato de que a decisão vale tanto para o prédio sede como para os anexos. >

"Resolve estabelecer, a partir de 4/2/2025, o retorno regular do funcionamento e das atividades das unidades judiciárias e administrativas dos prédios (sede e anexos) do Fórum Teixeira de Freitas desta Seção Judiciária da Bahia, com a retomada do atendimento presencial do público externo, bem como encerramento do regime de teletrabalho extraordinário", escreveu a Diretoria do Foro. >