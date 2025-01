VIOLÊNCIA

Tribunal Federal suspende atividades após tiroteio em Salvador; OAB pede retomada

Atendimento ao público será realizado exclusivamente de forma online enquanto durar a medida

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:36

Um dos muros do Fórum, inclusive, chegou a ser alvo de vandalismo Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Justiça Federal na Bahia decretou, nesta sexta-feira (31), a suspensão das atividades presenciais, após episódios de violência ocorridos recentemente no bairro de Sussuarana Nova, em Salvador. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou a adoção do regime home office extraordinário para magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Fórum Teixeira de Freitas (sede e anexos). A Ordem do Advgados do Brasil/Seção Bahia (OAB-BA), no entanto, pediu a retomada das atividades presenciais do Fórum.>

De acordo com o TRF1, os tiroteios ocorreram em um bairro vizinho ao fórum, registrados nos dias 22, 23 e 30 de janeiro. Um dos muros do Fórum, inclusive, chegou a ser alvo de vandalismo, com a pichação da frase "Muita bala no Estado". A medida é válida a partir desta sexta-feira e ficará em vigor até nova deliberação da Direção do Foro e do Tribunal.>

Com a suspensão das atividades, a OAB-BA encaminhou um ofício ao TRF1 pedindo que a medida seja reconsiderada, normalizando o funcionamento do órgão. O documento argumenta que o Fórum Criminal, localizado em frente ao Fórum Teixeira de Freitas, "não suspendeu as atividades presenciais e destaca que o funcionamento presencial é parte integral do acesso à Justiça".>