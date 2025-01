PLANO DE SAÚDE

Teve problema com o Planserv? Saiba quando acionar a Justiça

Servidores públicos podem ir em busca de reparação de danos morais ou materiais, a depender do problema com o plano

O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) mais uma vez tem sido alvo de queixas de beneficiários baianos. Em Salvador e Região Metropolitana (RMS), servidores públicos relatam não estar conseguindo atendimento nas redes credenciadas, sendo que, em unidades específicas, o sistema está totalmente inoperante. Os problemas, que se acumulam ao longo dos anos, fazem com que o Planserv se torne alvo da justiça. Mas, afinal, quando acioná-la? >

Embora o Planserv tenha um regime jurídico próprio de funcionamento, a cobertura deve abranger os procedimentos necessários para diagnóstico e tratamento de todas as doenças catalogadas. Os beneficiários também devem ter resguardado o direito de ter acesso aos serviços de saúde de qualidade e em tempo razoável. >

“Se fica demonstrado que o estabelecimento disponibilizado pela rede credenciada não é apto para realização do procedimento necessário, surge como obrigação do plano de saúde público o custeio integral do mesmo fora da sua rede”, diz Rodrigo Camarão. >