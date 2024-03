CONTRABANDISTA

Justiça Federal da Bahia pede extradição do 'senhor das armas'; ele e a esposa estão presos na Argentina

Segundo matéria assinada pelo jornalista César Tralli, no G1, Diego e Julieta foram presos no início de fevereiro na Argentina. As autoridades querem que eles cumpram a pena no Brasil. Os países têm um acordo que permite a extradição.