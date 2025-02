SALVADOR

Justiça mantém prisão preventiva de advogado suspeito de matar barbeiro no Imbuí

Caso aconteceu em janeiro de 2021, em um bar na região

O advogado José Geraldo Lucas Júnior, apontado como responsável pela morte do barbeiro Lucas Souza de Araújo, em janeiro de 2021, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça nesta terça-feira (11). O suspeito se entregou à polícia na segunda (10), após estar foragido desde o último mês de novembro. As informações são do portal g1. >

A prisão preventiva foi decretada no dia 23 de novembro após José Geraldo descumprir a ordem de prisão domiciliar, determinada em agosto de 2021. Após se apresentar ao Fórum de Justiça, ele foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde fez exame de corpo de delito. Atualmente, ele está à disposição da Justiça no Centro de Observação Penal (COP). >

Durante o trâmite judicial, o advogado confessou ter matado Lucas. Ele alegou ter se sentido ameaçado pelo barbeiro. O outro suspeito do crime, identificado como Jeã Silva dos Santos, cumpre a pena em prisão domiciliar. >

Relembre o caso

O crime aconteceu em um quiosque ao lado da Barraca do Zurca, na Praça do Canal. Houve muita correria no local. Lucas estava no bar com a esposa, o irmão e a cunhada. Quando as mulheres levantaram para ir ao banheiro, um dos suspeitos teria 'mexido' com a mulher dele. Lucas então se aproximou para tirar satisfação, mas os dois brigaram. O advogado estava armado e atirou. >

Lucas foi baleado na cabeça e no peito e morreu no local. De acordo com a 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Boca do Rio), na noite do crime, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou policiais militares da unidade após informações de disparos de arma de fogo. No local, a equipe já encontrou a vítima sem vida e isolou a área para perícia. >