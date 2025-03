DECISÃO

Justiça mantém prisão preventiva do dono de Mercedes Benz usada em roubos na Pituba

Decisão ocorreu durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (21)

Em entrevista à coluna Insegurança , o advogado David Mendez havia dito que, além da dependência química, a defesa usaria outros argumentos para evitar a manutenção da prisão. "Ele tem residência fixa e haverá um risco à vida dele, como a de outros presos, pois poderá apresentar um surto psicótico na unidade sem as medicações e a abstinência", disse. O argumento, no entanto, não constou nos autos da audiência. >

O juiz manteve a prisão preventiva do dono do carro Mercedes Benz por entender que havia “elementos concretos e não meras conjecturas” que o ligam aos roubos, assim como existe uma investigação em curso que pode ser atrapalhada com a soltura. Além disso, a autoridade judiciária apontou que as condições pessoais de Flávio não justificam a liberação no momento. >