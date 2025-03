CRIME

Preso por roubos com Mercedes Benz na Pituba cometia crime para comprar drogas

Flávio Lima Portela, de 39 anos, admitiu prática criminosa após prisão

“Alegou que é usuário de drogas e que faria esses roubos para adquirir as drogas, assim como os comparsas. Já identificamos uma segunda pessoa, que é o comparsa dele, o principal, que usava a arma. Agora, o trabalho é para recuperar esses objetos das vítimas, aprender essa arma e fazer prisão do comparsa”, explica Marita, em entrevista à TV Bahia.>

“Não imaginavam serem roubados por alguém naquele carro, o que as vítimas falam é justamente isso da surpresa. Tanto que a maioria dos que registraram aqui sempre diziam que era uma Mercedes. Isso nos chamou a atenção porque é algo incomum alguém assaltando com esse veículo e sempre com o mesmo veículo”, relata a delegada.>

Flávio admitiu a que usava o próprio carro e detalhou que apenas ficava no volante enquanto um comparsa, que estava armado, descia do carro para assaltar as vítimas e retornava. As investigações seguem em curso para a prisão de outros envolvidos.>