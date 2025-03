CRIME

Quem é o dono da Mercedes Benz preso por suspeita de assaltos na Pituba

O carro, avaliado em cerca de R$ 150 mil, foi apreendido pela polícia

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os crimes, ocorridos entre os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, foram praticados pelo suspeito preso hoje (19) e quatro comparsas. Um dos envolvidos, apontado como o homem que descia do carro para executar os assaltos, já foi identificado.>

O registro afirmava que dentro do carro havia um casal conversando com uma terceira pessoa pelo vidro e, ao constatar a movimentação, a patrulha realizou uma abordagem inicial, detectando "um cheiro estranho e vestígios de erva no assoalho do carro". Com isso, os policiais realizaram "a abordagem mais encorpada" e localizaram, atrás do volante do automóvel, uma "pequena quantidade de droga", além de R$ 4.070 em espécie no bolso de um dos envolvidos.>