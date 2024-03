INTERIOR DA BAHIA

Justiça proíbe internação de novos pacientes em hospital psiquiátrico em Juazeiro

A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e determinou que não sejam realizadas novas internações no Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima, em Juazeiro, no norte do estado. O juiz José Goes Filho analisou os relatórios de inspeção, que constataram diversas irregularidades nas unidades.