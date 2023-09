Justiça suspende show de Kannário em Cipó por falhas de segurança

A pedido do Ministério Público estadual, a Justiça suspendeu o show de Igor Kannário previsto pra ocorrer no feriado de 7 de setembro, no Município de Cipó, no Nordeste Baiano, em razão de falhas no projeto de segurança da festa.



O promotor de Justiça Vladimir Ferreira Campos, autor da ação civil pública, ressaltou que o MP recebeu ofício do Corpo de Bombeiros Militar registrando que o evento não observava algumas normas de segurança e, em consequência, havia risco iminente devido a possibilidade de pânico em caso de incêndio ou qualquer outro caso fortuito ou de força maior provocado pela aglomeração de considerável número de pessoas no local da festa.