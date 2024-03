DIA MUNDIAL DO RIM

Laboratório oferece exames gratuitos para prevenção de doenças renais

Ação conta com serviços como medição de pressão arterial e conversas com especialistas

Publicado em 12 de março de 2024 às 20:24

Exames poderão ser realizados gratuitamente Crédito: Divulgação

Uma ação de conscientização sobre as doenças renais será promovida no Shopping Barra entre esta quarta (12) e quinta-feira (14). A iniciativa é promovida pelo Laboratório Leme em parceria com a regional baiana da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN-BA).

O evento contará com serviços como medição de pressão arterial, conversas com especialistas e explicações sobre a creatinina, substância que é um indicador relevante da função renal. Além disso, quem comparecer ao evento receberá um voucher para realização do exame de forma gratuita. Serão disponibilizados 300 tíquetes.

Quem participar poderá realizar os exames nas 23 unidades do Leme presentes em Salvador e Lauro de Freitas. Caso haja alguma alteração, a pessoa será encaminhada para realização de uma consulta no Hospital Alayde Costa, no Subúrbio Ferroviário.

A creatinina é uma substância gerada pela degradação da creatina, que tem a função de fornecer mais energia para os músculos. Ela é filtrada pelos rins e excretada pela urina. Quando a função renal está comprometida, a excreção é reduzida e os níveis da creatinina no sangue tendem a aumentar.

“O exame de creatinina faz parte do check-up médico anual e é importante para avaliar a saúde dos rins e detectar fases precoces da doença renal crônica, evitando complicações”, explica a diretora médica do Leme, doutora Marla Cruz.